 »   »  Odhalen výkonnostní problém jádra 5.5 v Ubuntu a Debianu

Jan Fikar

Server Phoronix objevil výkonnostní propad jádra 5.5 oproti předchozím jádrům. Nejvíce je problém vidět na testu Hackbench, který je pro jádro 5.5 více než 3× pomalejší. Server Phoronix pomocí git bisect zjistil, že problém pochází od záplat AppArmor

apparmor: reduce rcu_read_lock scope for aa_file_perm mediation

apparmor: make it so work buffers can be allocated from atomic context

AppArmor je bezpečnostní rozšíření oficiálního jádra, které vyvíjí hlavně Canonical a je používáno převážně v Ubuntu a v Debianu. Pokud budete používat jádro 5.5 a přejete si AppArmor vypnout, je možné tak učinit pomocí parametru jádra apparmor=0 .

(zdroj: phoronix)