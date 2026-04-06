Root.cz  »  Linux

Odstranění podpory pro procesory i486 bude patrně v jádře 7.1

Jan Fikar
Včera
1 nový názor

Sdílet

Intel i486 DX-33 procesor Autor: Frank Zheng, podle licence: CC BY-SA 3.0

Odstranění podpory pro staré 32bitové procesory i486 bylo navrženo již před rokem. Nyní by se odstranění mohlo být realizováno. Ingo Molnar poslal před týdnem návrh na odstranění CONFIG_M486SX, CONFIG_M486 a CONFIG_MELAN (i486 SX bez FPU, i486 s FPU a AMD Élan).

V současnosti žádná mainstreamová distribuce podporu pro i486 nepoužívá. Linus Torvalds se již dříve vyjadřoval pozitivně k myšlence na vyřazení podpory i486, proto se předpokládá, že by se změna měla dostat do jádra 7.1.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



