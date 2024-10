OFF Radio Kraków propustilo hlasatele a vysílá s AI

Autor: DALL-E

Soukromé rádio OFF Radio Kraków kvůli malé sledovanosti propustilo před několika měsíci své hlasatele. Od úterý rádio znova vysílá, hlasatelé jsou ale tři AI. Jsou to Jakub Zieliński (22 let, student akustického inženýrství), Emilia Nowak (20 let, studentka žurnalistiky) a Alex Szulc (23 let, student psychologie).





Kromě toho i webové stránky jsou generovány AI. Krok se setkal spíše s negativními reakcemi. Podle radio stanice jde jen o experiment, který bude trvat tři měsíce a pak se vrátí lidští hlasatelé.

