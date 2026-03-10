Omnia NG Wired je výkonný směrovač bez Wi-Fi, který namontujete do racku

Vývojáři uvolnili směrovač Omnia NG ve variantě Wired. Původní varianta Omnia NG byla představena vloni na LinuxDays, verze Wired se zaměřuje na drátové připojení a neobsahuje podporu Wi-Fi.
Nabízí čtyřjádrový procesor Qualcomm IPQ9574 s taktem 2,2 GHz, 2 GB paměti, 8GB interní úložiště eMMC, dva 10Gbps porty SFP+, čtyři 2,5Gbps ethernety a porty USB 3.0. Zařízení je připraveno na montáž do rackové skříně a rozšířit je možné jej pomocí dvou neobsazených slotů M.2. Doplnit je tak možné například úložiště NVMe, karty Wi-Fi 6/7 karty nebo modem pro 4G/5G.
Směrovač je vybaven barevným IPS displejem s rozlišením 240 × 240 px pro zobrazení stavu systému. Díky chytrému designu s pasivním chlazením pracuje zcela bezhlučně. Operační systém Turris OS je založený na OpenWRT a poskytuje pokročilé funkce včetně automatických bezpečnostních aktualizací a podpory kontejnerů LXC.