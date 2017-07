 »   »  OneDrive od Microsoftu už podporuje pouze NTFS

Roman Bořánek

Poslední aktualizace synchronizačního nástroje OneDrive pro Windows přinesla jednu zásadní změnu. Nástroj přestal synchronizovat data uložená na discích s jiným souborovým systémem NTFS. Uživatelům se dostane pouze chybové hlášky, že a doporučení, ať data přesunou na jednotku s NTFS. Paradoxně nejsou podporovány ani ExFAT a ReFS, další a novější souborové systémy od Microsoftu.

Nejzvláštnější je však odůvodnění, které Microsoft poskytl serveru On MSFT: Zjistili jsme, že chyběla varovná zpráva, která se měla objevovat, když se uživatel pokusil umístit adresář OneDrive na jiný souborový systém než NTFS. Co se týče oficiální podpory, nic se nezměnilo a adresář nadále musí být umístěn na jednotce s NTFS. Takže chybou bylo vlastně to, že software navzdory oficiální specifikaci bez problémů zvládal i další souborové systémy.

(Zdroj: Ars Technica)