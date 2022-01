Autor: Pixabay

Příští středu 19. ledna proběhne další online meetup ze série Daidalos, na které se podílí MLMU . Tentokrát o využití umělé inteligence v žurnalistice. Panelovou diskuzi AI as a New Frontier for Journalism: Where to Find Value in Tech-Driven Journalism bude moderovat Anna Vošalíková z Českého rozhlasu a k potvrzeným hostům patří Logan Williams (Bellingcat) a Jan Drchal (AIC FEL ČVUT). Akce proběhne v angličtině.

Více informací na webu akce, aktuality naleznete ve facebookové události.