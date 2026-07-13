Open Book Touch na Crowd Supply

Na Crowd Supply je možné objednat Open Book Touch čtečku elektronických knih. Jak hardware tak software bude open source pod licencí MIT a budou zveřejněny před odesláním. Zdrojový kód frameworku Focus byl již zveřejněn. Open Book Touch pohání ESP32-S3 s 8 MB RAM a 16 MB SPI. K dispozici je slot pro mikroSD kartu. Displej je 4,26" e-ink s rozlišením 480×800 a podsvícením s pěti studenými a pěti teplými LED.
Krabičku je možné vytisknout na 3D tiskárně, ale je také možná průmyslová výroba vstřikováním do formy. Baterie je 800 mAh LiPo, uživatel bude moci baterii vyměnit. Čtečka bude podporovat ePUB a TXT. Rozměry jsou 78 × 120 × 10 mm a hmotnost 85 g. Cena je 149 dolarů, k tomu dopravné 12 dolarů. Odeslání je plánováno na duben příštího roku.
(zdroj: cnx-software)