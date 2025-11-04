Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Open Container Initiative vydává novou verzi specifikace OCI Runtime 1.3, s podporou FreeBSD

Open Container Initiative vydává novou verzi specifikace OCI Runtime 1.3, s podporou FreeBSD

David Ježek
Včera
Přístav loď kontejnery Autor: Depositphotos

Organizace Open Container Initiative přichází s novou verzí specifikace OCI Runtime. Celý jménem OCI Runtime Specification 1.3 přináší aktualizace obecného standardu aplikačních kontejnerů, kde poprvé mezi oficiálně podporované systémy přibývá též FreeBSD.

Specifikace tak v současné době pokrývá Windows, Linux, Solaris, různé virtuální stroje či Z/OS a nově tedy také FreeBSD. 

Nadšení v BSD táboře ilustruje prohlášení Nadace FreeBSD, která začlenění FreeBSD mezi podporované systémy označuje za zlomový okamžik a vzpomíná historické momenty, na jejichž základech vše staví, tedy zavedení „jailsů“ ve FreeBSD před více než čtvrt stoletím. I provozovatelé FreeBSD tak mohou odteď využívat celý ekosystém nástrojů pro kontejnery / orchestraci. Na podpoře se pracovalo několik let.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

