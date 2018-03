Jan Fikar

Novým projektem Erica S. Raymonda je open hardware a open source UPS (Uninterruptible Power Supply) s názvem UPSide. Důvodem byl jeho asi měsíc starý příspěvek na blogu, kde si stěžuje na současné UPS. Nejvíce mu vadí použití co nejlevnějších baterií s životností jen kolem tří let, i když na trhu jsou dostupné gelové akumulátory s životností 10 let.

V elektrických autech je navíc jednoduchý obvod, který měří nejen napětí baterie, ale i dodávaný proud. Pokud by se v UPS měřil také proud (v současnosti to nikdo nedělá), mohl by se lépe odhadnout čas výdrže a zabránilo by se nečekaným výpadkům.

Dále by Eric chtěl, aby UPS místo různých pípání a blikání prostě textem napsaly, že je třeba vyměnit baterii. Uvidíme, jak se projektu bude dařit. Eric S. Raymond je product managerem a o elektronickou část by se měl postarat Eric Baskin.

