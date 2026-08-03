Open Salamander má aktivně vyvíjený komunitní fork Samandarin

Na GitHubu je k dispozici Samandarin, neoficiální komunitní fork českého open-source správce souborů Open Salamander (dříve Altap či také Servant Salamander) pro Windows. Zachovává jeho tradiční dvoupanelové rozhraní, podporu pluginů, práci s archivy i kompatibilitu s původním ekosystémem, zároveň ale přidává řadu významných funkcí.
Mezi největší novinky patří karty v panelech, díky nimž lze mít na každé straně otevřeno více adresářů nebo pluginových souborových systémů. Samandarin také podporuje názvy souborů v Unicode a dlouhé cesty, nabízí tmavý režim a lépe se přizpůsobuje monitorům s vysokým DPI. Levý a pravý panel lze navíc odpojit do samostatných oken a k aktivnímu panelu zobrazit strom adresářů.
Rozšířeny byly i operace se soubory. Kopírovat a přesouvat lze například mezi archivy a pluginovými souborovými systémy. K dispozici je také vylepšený interní prohlížeč textu s podporou Unicode, zoomem a čísly řádků, nové a aktualizované pluginy, přenosná konfigurace a import i export nastavení.
Z menších praktických úprav lze zmínit možnost zvolení sloupců z Průzkumníka Windows pro detailní zobrazení, našeptávání cest v některých dialozích a plno dalších drobných změn a vylepšení.
Samandarin je dostupný jako open-source projekt na GitHubu a na domovské stránce projektu.