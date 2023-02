Open source dekodér a enkodér pro H.266/VVC

Versatile Video Coding (VVC) H.266 je tu od roku 2020. Slibuje poloviční bitrate oproti staršímu HEVC H.265 obzvláště pro 4K a 8K. Fraunhofer HHI pracuje na open source dekodéru a enkodéru s názvem VVenC. Je napsaný v C++ s C rozhraním. Používá SIMD instrukce a pomocí SIMD Everywhere je akcelerovaný i na ARM s instrukcemi NEON.





Tvůrci doufají, že se jejich software v budoucnu stane de facto standardem jako například x265 či x264. Kromě vvenc je tu ještě open source enkodér uvg266 z Finska. I když jsou enkodéry a dekodéry open source, za použití formátu se platí licenční poplatky. Ty odpadají u otevřených formátů jako například AV1 a VP9.





(zdroj: phoronix)