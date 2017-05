 »   »  Open source NAS Helios4 pro čtyři disky za 125 dolarů

Jan Fikar

Na Kickstarteru se nedávno objevil open source NAS Helios4 pro čtyři 3,5 palcové disky a se čtyřmi USB 3.0 porty. NAS pohání SoC Marvell Armada 388, což je dvojjádro Cortex-A9 na 1,8 GHz. Na Heliosu4 by měl běžet Armbian a OpenMediaVault.

Přitom samotná deska s 1 GB RAM stojí 125 dolarů. Spolu s barevnou krabicí (modrá, nebo černá), dvěma 70 mm větráky, zdrojem a kabely za 139 dolarů. A s krabicí a 2 GB RAM za 175 dolarů. V kampani se vybralo zatím asi třetina požadované částky a kampaň poběží ještě měsíc, do 19. června. Helios4 by měl být dodán v září. Pozor, ceny na Kickstarteru jsou v singapurských dolarech (S$), ale jsou převedené i na US$, které jsem také použil zde.

Podobný projekt GnuBee za 168 dolarů pro šest 2,5 palcových disků již nedávno podporu na Kickstarteru získal.

(zdroj: linuxgizmos)