Jan Fikar

Openage je open source engine, který vám dovolí hrát Age of Empires II a o kterém jsme již psali. Zdá se, že hra dělá pokroky, jak ukazuje nové video (pozor na 4:12).

Ke hře budete potřebovat původní datové soubory. S Openage půjde později hrát více her, vývojáři se nejdříve soustředí na Age of Empires II, poté přijde na řadu Age of Empires a Star Wars: Galactic Battlegrounds.

(zdroj: gamingonlinux)