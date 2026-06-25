OpenAI platinovým členom nadácie Rust

Dňa 17. júna 2026 sa OpenAI stalo platinovým členom nadácie zastrešujúcej jazyk Rust, pričom do ekosystému investuje 600 000 dolárov. Prostriedky podporia inovácie a priamo pomôžu vývojárom dôležitých knižníc.
Zástupca OpenAI Predrag Gruevski, ktorý zároveň zasadne do predstavenstva nadácie, to zhrnul nasledovne: Rust im umožňuje rýchlo budovať ambiciózne systémy bez kompromisov vo výkone, bezpečnosti či spoľahlivosti. OpenAI používa jazyk Rust na tvorbu svojej infraštruktúry, na ktorej bežia ich AI služby.