Root.cz  »  Bezpečnost  »  OpenAI unikla data uživatelů API prostřednictvím analytické platformy Mixpanel

OpenAI unikla data uživatelů API prostřednictvím analytické platformy Mixpanel

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AI - OpenAI - logo Autor: Depositphotos

Společnost OpenAI oznámila bezpečnostní incident týkající se externího poskytovatele analytických služeb Mixpanel, který vedl k úniku omezeného množství uživatelských dat spojených s API. Společnost OpenAI uvedla, že incident neměl vliv na její vlastní systémy ani neohrozil přihlašovací údaje uživatelů, platební informace nebo jiná data.

Incident souvisel s neoprávněným přístupem k datům v systémech Mixpanel. Společnost OpenAI oznámila, že útočník exportoval data obsahující určité identifikovatelné informace o uživatelích účtů využívajících API. Mezi odhalené údaje patřila jména, e-mailové adresy, přibližné informace o poloze, údaje o operačním systému a prohlížeči, odkazující webové stránky a identifikátory organizací nebo uživatelů propojené s účty API.

OpenAI zdůraznilo, že nedošlo k přístupu k žádným chatovým protokolům, požadavkům API, heslům, klíčům, platebním údajům ani citlivým identifikačním dokumentům. Únik dat se týkal pouze informací shromážděných pro analytické účely prostřednictvím Mixpanelu. Ten byl použit jako externí poskytovatel analytických služeb pro sběr informací o používaní API na platform.openai.com.

Společnost OpenAI ukončila používání Mixpanelu ve svých produkčních službách a prověřila všechny soubory související s incidentem. Společnost uvedla, že spolupracovala s Mixpanelem a dalšími partnery na posouzení rozsahu úniku a komunikuje přímo s dotčenými organizacemi a uživateli.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Proč přichází éra suverénních datových center?

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?