OpenAlt má program, proběhne 1. a 2. listopadu v Brně

Organizátoři zveřejnili program konference OpenAlt, která proběhne o víkeud 1. a 2. listopadu tradičně na FIT VUT Brno na Semilassu.
Jde již o dvacátý ročník konference, která se zaměřuje na oblast otevřených dat ve státní správě a soukromém sektoru (Open Data) a otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access).
OpenAlt se věnuje také participativní a svobodné kultuře, zejména online spolupráci, učícím se komunitám a v souvislosti s tím i alternativnímu vzdělávání. Na své si přijdou i novodobí kutilové (Makers) řídící se pravidlem „Udělej si sám“ (DIY).