OpenAlt proběhne v Brně 17. a 18. září

Autor: OpenAlt

Konference OpenAlt se po dvou letech online také vrací k osobnímu setkávání. Forma bude jako obvykle hybridní, konferenci bude možné sledovat offline i online zároveň. Aby bylo možné konferenci uspořádat offline, opustili jsme tradiční listopadový termín, vysvětlují organizátoři. Letos tedy bude konference OpenAlt už o víkendu 17. a 18. září 2022 na FIT VUT v Brně.

Nejen kvůli covidu se organizátoři rozhodli udělat konferenci v menším počtu místností, proto bude nutná registrace návštěvníků. V případě naplnění kapacity se budou ostatní návštěvníci muset spokojit živým přenosem a video záznamem. Pokud už teď víte, že budete mít v září co říct ostatním, přihlaste svou přednášku. Máte na to čas do 15. srpna.