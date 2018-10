 »   »  OpenBSD 6.4 vylepšuje práci s Wi-Fi a blokuje nahrávání z mikrofonu

Projekt OpenBSD vydal v pořadí 45. verzi svého operačního systému, tentokrát označenou jako 6.4. Byla rozšířena podpora hardware (Radeon, externí síťovky, zavádění mikrokódu procesorů Intel…), virtualizační nástroj vmm umí pracovat s disky formátu qcow2, síťové rozhraní umí pomocí funkce join rychle přepínat mezi různými Wi-Fi sítěmi a ve výchozím stavu je vypnuté nahrávání ze všech mikrofonů. Pokud budete mikrofon potřebovat, musíte explicitně přepnout sysctl vlastnost KERN_AUDIO_RECORD .

Novinek je samozřejmě daleko více, všechny je naleznete v oficiálním oznámení. stahovat můžete jako obvykle z některého ze zrcadel.

OpenBSD 6.4 is out now! https://t.co/4gkje6Q06v



Grab the goods: https://t.co/QD222af9OR

Upgrade guide: https://t.co/8frmVbmuil