OpenBSD 7.8 nabízí podporu Raspberry Pi 5 a paralelizuje TCP stack

OpenBSD 7.8 nabízí podporu Raspberry Pi 5 a paralelizuje TCP stack

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

OpenBSD ryba notebook Autor: Petr Hercík

Půl roku po předchozím vydání bylo uvolněno OpenBSD 7.8. Přidána byla podpora pro jednodeskový počítač Raspberry Pi 5 a pro ARM64 byla implementována podpora řízení stavu procesoru pomocí ACPICPU. Ke zpracování síťových vstupů se používá až osm vláken, přičemž jejich počet je také omezen počtem procesorových jader.

TCP stack nyní běží paralelně na více procesorech, ke zpracování TCP provozu může jádro využít až osm vláken. Vývojáři upozorňují, že každé spojení může být zpracováno pouze jedním procesorem. K distribuci paketů je možné použít více streamů a síťové rozhraní schopné zpracovat a odbavit více front.

Na procesorech od AMD je nyní podporována technologie SEV-ES pro spouštění bezpečných virtuálních strojů. SEV-ES funguje pro hypervizor vmm/vmd a pro hosty OpenBSD na KVM/qemu.

Přibyla samozřejmě také řada aktualizací v uživatelských programech, k dispozici je například OpenSSH 10.2, LibreSSL 4.2.0, vylepšený multiplexer Tmux, novinky ve směrovacích démonech a další. Detaily naleznete v podrobném seznamu změn.

(Upozornil Petr Hercík.)

