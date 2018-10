Projekt OpenBSD oznámil, že bude novinky, oznámení a bezpečnostní varování zveřejňovat také na Twitteru. K tomu účelu bude používat účet @OpenBSD. Příbuzné projekty @FreeBSD a @NetBSD mají účty na Twitteru už deset let, stejně jako @Rootcz. Chce se říct: pozdě, ale přece.

We're now on Twitter! Follow for news, announcements, security advisories, noteworthy commits and much more.