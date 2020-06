 »   »  OpenBSD má WireGuard

Bezstavová VPN WireGuard byla nedávno portována do OpenBSD. Včera pak byla přidána do vývojového kódu OpenBSD jádra. Za podporou pro OpenBSD stojí Matt Dunwoodie a hlavní vývojář WireGuardu Jason A. Donenfeld. Jason také zařazení do OpenBSD komentoval a předpokládá, že by se WirteGuard měl objevit v OpenBSD 6.8.

(zdroj: phoronix)