OpenC6 BIOS pro ESP32-C6

OpenC6 BIOS je open source projekt, který přidává BIOSu podobnou inicializaci hardware pro ESP32-C6. Využívá k tomu LP-Core Management Engine (ME), což je jedno extra RISC-V jádro, které se normálně používá ke kontrole teploty, tlačítka napájení a obsluze watchdogů.
Normálně je každý program pro ESP32-C6 monolitický firmware, který nejprve inicializuje hardware a pak dělá nějakou užitečnou věc. S OpenC6 se o inicializaci stará BIOS a ten pak spustí užitečný program buď z RAM, nebo z paměti flash (XPI). Program využívá rozhraní ABI a může být tedy velmi malý (2–10 kB), pokud bude používat WiFi, matematiku a šifrování z OpenC6. Je to tedy podobné jako například AkiraOS, ale navíc obsahuje webové rozhraní podobné dávnému BIOSu. Navíc OpenC6 podporuje OTA aktualizace. Zdrojové kódy jsou na GitHubu.
(zdroj: cnx-software)