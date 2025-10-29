Root.cz  »  Operační systémy  »  OpenIndiana 2025.10 nasazuje nástroje napsané v jazyce Rust

OpenIndiana 2025.10 nasazuje nástroje napsané v jazyce Rust

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

OpenIndiana Hipster 2021.10 Autor: VulcanSphere, podle licence: GNU GPL
OpenIndiana Hipster 2021.10

Už i velmi konzervativní OpenIndiana, morální následník OpenSolarisu, přichází s nástroji psanými v Rustu. Jednou z novinek snapshotu systému verze 2025.10. Konkrétně přehled změn zmiňuje lsd, mergiraf, ripgrep, fd a další, v Rustu napsána je pak i nová verze shellu Fish 4.0 a nechybí ani Rust verze Helix Editoru a IDE.

Přibyly i nástroje pro Prolog, dílčí vylepšení SunRay Maintenance, u nových verzí OpenSSL a OpenSSH je řešena řada CVE a je zde mnoho vylepšení pro automatizované aktualizace balíčků Python + Perl (mimochodem systém nabízí Python 3.14 3.13, 3.12 a také 3.9). Nová OpenIndiana také nabízí seaweedfs, garage či minio, je zde podpora SPARC pro Zabbix-server a dále nové verze nástrojů jako Librewolf 144, Firefox 144, Thunderbird 144, Libreoffice 25.8.2 či Librecad 2.2.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

AI není krátkodobý výstřelek

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?