OpenRazer 3.11 přidává podporu 11 nových periferií Razer

Projekt OpenRazer, kterým komunita nahrazuje ignoranci Linuxu ze strany společnosti Razer, má za sebou vydání další nové verze 3.11. Ta přináší podporu pro 11 nových zařízení tohoto výrobce. Jde konkrétně o tato zařízení:
- Razer Blade 16 (2025)
- Razer Pro Click V2 Vertical Edition
- Razer Firefly V2 Pro
- Razer Tomahawk ATX
- Razer Huntsman V3 Pro TKL
- Razer Blade 14 (2025)
- Razer Basilisk V3 Pro 35K Phantom Green Edition
- Razer Blade 18 (2025)
- Razer Pro Click V2
- Razer DeathAdder V4 Pro (Wired and Wireless)
- Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed
Jiné novinky zahrnují obvyklou várku opravených chyb, některé opravy (např. správné překlady kláves u Ornata V3 Tenkeyless či oprava mediálních kláves u DeathStalker V2 Pro) jsou pak přímo v příslušném démonu a tvůrci také zmiňují další dílčí vylepšení (driver mode pro Basilisk V3 X HyperSpeed atd.). Připomeňme, že OpenRazer je dobře doplňován aplikací Polychromatic, pro ovládání „RGB LED záležitostí“ zařízení Razer.