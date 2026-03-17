OpenRazer 3.12 podporuje šest nových zařízení Razer

Další nová zařízení společnosti Razer mají podporu v Linuxu, díky nezávislému projektu OpenRazer. V nové verzi 3.12 přibývají na seznam podporovaných následující periferie oblíbené značky:
- Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed
- Razer Mouse Dock Pro
- Razer Huntsman V3 Pro 8KHz
- Razer Kraken Tournament Edition
- Razer Huntsman V3 Pro Mini
- Razer Tartarus Pro
Mezi novinkami dále tvůrci uvádí různá vylepšení ve funkčnosti psaní, různé opravy, podporu horizontálního scrollování pro Razer Pro Click V2, vylepšenou podporu (relative wheel) pro Razer Naga Epic Chroma atd. Opravena je například chybná funkčnost efektu starlight, ignorujícího parametry barvy/rychlosti, a to u Razer Fix Blade 14 (2021).