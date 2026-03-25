OpenShot 3.5 je rychlejší a stabilnější, vylepšuje i GPU akceleraci a přidává podporu AI

David Ježek
Dnes
OpenShot Autor: OpenShot.org

Nová verze video editoru OpenShot zase dostává spoustu sympatických vylepšení. Tvůrci nasadili novou výchozí timeline, která disponuje daleko rychlejším zoomováním, scrollováním i úpravami a nechybí ani nový panel klíčových snímků (ve výchozím nastavení zapnutý). Obecně zde došlo ke zrychlení o zhruba 35 %, speciálně u efektů a zpracování snímků.

Vylepšena je kvalita exportu malých videí, akcelerace kódování i dekódování s GPU, stabilita s rozšířenými testy či UI testy. Zjednodušena je tvorba přechodů mezi zvukovými stopami (zrychluje také import zvukových souborů a práce s nimi), přibyla podpora maskování pro všechny efekty, vylepšeny jsou animované masky a uživatel má k dispozici nové ovládání pro masky. Je zde také nový výchozí Chroma Key s měkčími okraji, vyšší kvalitou a rychlejším během.

Jako experimentální se do OpenShotu integruje ComfyUI pro nasazení AI systémů. Ve většině oblastí pak došlo na opravy mnoha chyb.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO