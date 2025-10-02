OpenSSL 3.6 nabízí podporu ověřování podpisů LMS a funkci pro správu konfigurace

Po půl roce od předchozího vydání byla uvolněna nová verze OpenSSL s označením 3.6. Mezi hlavní novinky patří podpora ověřování podpisů LMS podle doporučení NIST SP 800–208 a podpora symetrických klíčových objektů EVP_SKEY pro metody odvození klíčů a výměny klíčů prostřednictvím funkcí
EVP_KDF_CTX_set_SKEY(),
EVP_KDF_derive_SKEY() a
EVP_PKEY_derive_SKEY().
Kromě toho OpenSSL zavádí nástroj
openssl configutl, který lze použít ke zpracování konfiguračního souboru a k dumpu konfiguračního souboru. Přidává také podporu pro sestavení OpenSSL pomocí kompilátorů podporujících funkce C-99, protože nástrojová sada ANSI-C již pro sestavení OpenSSL nestačí.
Mezi další nové funkce patří FIPS 140–3 PCT při generování klíčů DH, PCT pro import klíčů pro SLH-DSA v režimu FIPS a podpora poskytovatele FIPS pro provádění PCT při importu klíčů pro kryptografické algoritmy RSA, EC a ECX, což je vyžadováno normou FIPS 140–3 IG 10.3.