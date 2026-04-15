OpenSSL 4.0.0 podporuje řadu nových kryptografických algoritmů a odstraňuje SSLv3

Petr Krčmář
Dnes
OpenSSL Autor: OpenSSL

Rok po předchozím velkém vydání byla uvolněna verze 4.0.0 kryptografické knihovny OpenSSL. Tato verze obsahuje podporu řady nových kryptografických algoritmů a přináší také řadu změn, které nejsou zpětně kompatibilní.

Byla například odstraněna podpora starého protokolu SSLv3, který je už mnoho let označen jako nebezpečný a OpenSSL jej od roku 2015 považovala za zastaralý. Podobně byly odstraněny problematické eliptické křivky pro TLS podle RFC 8422. Zatím je lze během kompilace vrátit pomocí volby  enable-tls-deprecated-ec.

Přidána byla naopak podpora pro Encrypted Client Hello (ECH, RFC 9849), funkce cSHAKE, podpora algoritmu otisku ML-DSA-MU, podpora pro SNMP KDF a SRTP KDF. Přibyla také podpora dohodnuté výměny klíčů FFDHE v TLS 1.2 v souladu s RFC 7919Novinkou je také podpora RFC 8998, konkrétně algoritmu podpisu sm2sig_sm3 , výměnné skupiny (key exchange)curveSM2 a post‑kvantové skupiny curveSM2MLKEM768 .

Verze 4.0 není verzí s dlouhodobou podporou (LTS) a její životní cyklus skončí v květnu roku 2027. Nejnovější LTS verzi je předchozí vydání 3.5, které bude mít podporu do dubna 2030. Vydání další verze LTS je plánováno na příští rok.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

