 »   »  OpenSSL začíná s přechodem na licenci Apache 2.0

Roman Bořánek

Už několik let se hovoří o tom, že by knihovna OpenSSL měla přejít na jinou licenci. V současnosti totiž používá licenci vlastní, která je někdy trochu nejasná a může bránit integraci knihovny do dalších projektů. Zvolena byla permisivní Apache License 2.0, která nevyžaduje zveřejnění kódu odvozeného díla. Změnu mj. vítají firmy, které OpenSSL finančně podporují v rámci Core Infrastructure Initiative (Linux Foundation).

Relicencování však není úplně jednoduché, ideálním řešením by bylo získat souhlas všech, kteří do projektu přispěli. I když se to zřejmě nepodaří, projekt přispěvatele oslovil a doufá, že získá co nejvíce souhlasů. Jde ale jen o formalitu, která pravděpodobně nic nezmění. V budoucnu pak bude téměř od všech přispěvatelů vyžadován souhlas s kolektivním zastupováním a vykonáváním práv ke kódu.

(Zdroj: Phoronix)