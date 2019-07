 »   »  OpenStreetMap v terminálu pomocí telnetu

Petr Krčmář

Chcete si prohlédnout mapu světa na textové konzoli? Je to možné a dokonce je to velmi rychlé. Bude vám k tomu stačit telnet, který je možné doinstalovat do všech běžných operačních systémů. Pak už se jen připojíte na správný server:

$ telnet mapscii.me

Po mapě se pohybujete pomocí šipek, zoom ladíte s a/z a komunikaci ukončíte pomocí q. Pokud váš terminál podporuje myš, můžete použít i tu. Rendering je pekelně rychlý a celé to vypadá moc dobře.

Zdrojové kódy jsou dostupné na GitHubu, můžete si to celé nainstalovat na svůj server.

(Zdroj: Command Line Magic)