 »   »  openSUSE Conference a seminář CryptoFest 2018

Petr Hodač

openSUSE Conference 2018 nabídne přes 60 přednášek, mimo jiné: V pátek 25. května se kromě běžných přednášek představujících průběh a přispívání do projektu můžete těšit také na přednášku o úpravách GCC a používání link-time optimalizací, nebo na představení kontejnerové platformy openSUSE Kubic.

V sobotu 26. května proběhne dopoledne věnované projektu GNU Health, který se zaměřuje na svobodné technologie pro zdravotnictví. V odpoledních hodinách bude následovat představení PackageHubu, portálu sdružujícím komunitní a enterprise balíčky pro uživatele SUSE Linux Enterprise.

V neděli 27. května se dozvíte nejen co je nového v Open Build Service, což je systém používaný pro sestavování balíčků pro nejrůznější distribuce, ale také o novinkách na poli vývojových desek s procesory ARM. Také se můžete zúčastnit mnoha zajímavých workshopů, jako třeba „Naučte se používat openSUSE Linux“ nebo „Container and VM Building OBS Workshop“.

Spolu s openSUSE Conference 2018 proběhne také CryptoFest, což je jednodenní seminář pro všechny milovníky šifrování, počítačové bezpečnosti a soukromí. Jistě vás zaujmou přednášky na témata jako „Představení TLS 1.3“, nebo „Security Retrospective of the Last Year“ zaměřující se na Meltdown, Spectre a další bezpečnostní problémy, se kterými jsme se mohli v tomto roce setkat.

V neděli 27. května proběhne veřejné zasedání openSUSE Boardu vedené jeho předsedou Richardem Brownem. Bude to jediná příležitost v letošním roce, jak na jednom místě potkat kompletní volené představitele a zapojit se do diskuze o směřování celého projektu.

Účast na openSUSE konferenci 2018 je bezplatná, zájemci se však musí dopředu registrovat. Akce, které se běžně účastní až 500 příznivců otevřeného a svobodného softwaru, se do Prahy vrací po šestileté přestávce.