Root.cz  »  Souborové systémy  »  OpenSUSE zakáže bcachefs na novějších jádrech

OpenSUSE zakáže bcachefs na novějších jádrech

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pevný disk Autor: Pixabay

Jiří Slabý ze Suse v e-mailové konferenci oznámil, že v openSUSE bude souborový systém bcachefs deaktivován na jádře 6.17 a novějších. Důvodem je to, že se Linus rozhodl bcachefs odstranit z jádra a souborový systém bude nadále vyvíjen mimo hlavní strom. Pokud jej chcete dále používat, musíte postupovat podle dokumentace a do jádra si jej doplnit.

Do linuxového jádra už nebudou přibývat žádné změny týkající se bcachefs, takže ani projekt openSUSE nebude provádět údržbu a backportovat záplaty z novějších verzí. Současných jader řady 6.16 se změna nijak nedotkne. Jakmile se správce bcachefs začne chovat správně a kód bude opět udržován upstreamem, znovu tuto funkci povolíme. Podle mého názoru se jedná o užitečnou funkci, dodává Jiří Slabý v oznámení.

Bcachefs je moderní linuxový souborový systém navržený jako nástupce projektu bcache a snaží se být konkurentem pro ZFS a Btrfs. Nabízí celou řadu pokročilých funkcí jako copy-on-write, snapshoty, komprese, šifrování, replikace a redundance. Klade důraz na konzistenci dat, škálovatelnost a nízkou režii při práci s velkými úložišti. Vyvíjí se od roku 2015 a do jádra se dostal v roce 2024 s vydáním verze 6.7. V roce 2025 se jej Linus rozhodl z jádra odstranit pro opakované porušování pravidel.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI