OpenSUSE zakáže bcachefs na novějších jádrech

Jiří Slabý ze Suse v e-mailové konferenci oznámil, že v openSUSE bude souborový systém bcachefs deaktivován na jádře 6.17 a novějších. Důvodem je to, že se Linus rozhodl bcachefs odstranit z jádra a souborový systém bude nadále vyvíjen mimo hlavní strom. Pokud jej chcete dále používat, musíte postupovat podle dokumentace a do jádra si jej doplnit.
Do linuxového jádra už nebudou přibývat žádné změny týkající se bcachefs, takže ani projekt openSUSE nebude provádět údržbu a backportovat záplaty z novějších verzí. Současných jader řady 6.16 se změna nijak nedotkne.
Jakmile se správce bcachefs začne chovat správně a kód bude opět udržován upstreamem, znovu tuto funkci povolíme. Podle mého názoru se jedná o užitečnou funkci, dodává Jiří Slabý v oznámení.
Bcachefs je moderní linuxový souborový systém navržený jako nástupce projektu bcache a snaží se být konkurentem pro ZFS a Btrfs. Nabízí celou řadu pokročilých funkcí jako copy-on-write, snapshoty, komprese, šifrování, replikace a redundance. Klade důraz na konzistenci dat, škálovatelnost a nízkou režii při práci s velkými úložišti. Vyvíjí se od roku 2015 a do jádra se dostal v roce 2024 s vydáním verze 6.7. V roce 2025 se jej Linus rozhodl z jádra odstranit pro opakované porušování pravidel.