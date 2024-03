OpenTTD slaví 20 let

Autor: OpenTTD

Projekt hry, která začala jako otevřená reimplementace legendární dvojice Transport Tycoon a zejména Transport Tycoon Deluxe, slaví 20 let od vydání první verze 0.1.





K historii projektu se nyní detailněji rozepsal Owen Rudge a vzal to pěkně od počátků TTDpatche pro originální Transport Tycoon Deluxe až po zrod toho, co dnes známe jako OpenTTD, se všemi možnostmi a opravami chyb, které navíc oproti původní hře přináší. Vzpomíná i vydání „první finální verze“, OpenTTD 1.0, či přesun na GitHub v roce 2018 a vydání na Steamu v roce 2021, plus blížící se vydání OpenTTD 14.0.





Vzpomíná také autora původních Transport Tycoonů, Chrise Sawyera. Rovnou se tedy sluší dodat, že 15. listopadu tohoto roku tomu bude 30 let od vydání původní hry Transport Tycoon, kterou Chris navázal na původní Railroad Tycoon Sida Meiera z roku 1990.