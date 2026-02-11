Root.cz  »  Bezpečnost  »  OpenVPN 2.7 přináší podporu jaderného akceleračního modulu DCO

OpenVPN 2.7 přináší podporu jaderného akceleračního modulu DCO

Petr Krčmář
Včera
3 nové názory

OpenVPN logo Autor: OpenVPN project

Vývojáři uvolnili OpenVPN 2.7 a s touto verzí přichází podpora nového akceleračního modulu DCO do linuxového jádra. Ten je součástí jádra od loňské verze 6.16 a přináší výrazný nárůst výkonu datového přenosového kanálu. Podle dostupných benchmarků se v ideálním případě je možné dostat na osminásobnou rychlost proti běžnému řešení čistě v uživatelském prostoru.

To ovšem není zdaleka jediná novinka, dále je k dispozici podpora více soketů pro zpracování více adres, portů, či protokolů v rámci jednoho serveru. Zajímavá je také podpora mbedTLS 4 a TLS 1.3 a vylepšení podpory DNS a DNSSEC.

Tato verze také zavádí na straně klienta podporu pro novou zprávu řídicího kanálu PUSH_UPDATE, která umožňuje serverům odesílat aktualizace nastavení, jako je směrování a konfigurace DNS, aniž by byl nutný restart celého připojení.

