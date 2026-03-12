Root.cz  »  Síťové prvky  »  OpenWrt 25.12 Dave's Guitar opouští opkg a přechází na apk

Michal Smrž
Včera
OpenWrt router Autor: OpenWrt

Již 5. března 2026 po více než roce vyšlo nové OpenWrt. Vydání je věnováno zesnulému vývojáři Davovi Tähtovi. Tato verze plně opouští opkg ve prospěch balíčkovacího systému apk.

Vývojáři přidali do výchozího sestavení attended.sysupgrade, který by měl konečně umožnit bezpracný update mezi verzemi. Historie shellu je zachována v paměti, ve výchozím stavu je přístupné repo video a Wi-Fi skripty byly přepsány z shellu do vlastního ucode.

Hlavní nástroje jsou k dispozici ve verzích:

  • musl libc 1.2.5
  • glibc 2.41
  • gcc 14.3.0
  • binutils 2.44
  • linuxové jádro 6.12.71
  • cfg80211/mac80211 z jádra 6.18.7
  • hostapd ze srpna 2025
  • dnsmasq 2.91
  • dropbear 2025.89
  • busybox 1.37.0

