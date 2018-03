Jan Fikar

OpenZFS (a tedy i ZFS on Linux) dostane brzy podporu komprese zstd. Komprese zstd by měla dosahovat téměř kompresních poměrů jako zlib/gzip, ale měla by mít daleko rychlejší dekompresi.

Ze souborových systémů již od jádra 4.14 Zstd podporuje Btrfs a Squashfs. Canonical také chce zavést kompresi zstd do deb balíčků.

(zdroj: phoronix)