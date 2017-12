 »   »  Opera Software ASA se mění na Otello Corporation ASA

David Ježek

Norská holdingová společnost Opera Software ASA změnila svoje jméno na Otello Corporation ASA. Z hlediska oblíbeného webového prohlížeče jde o spíše kosmetickou změnu Opera Software AS, ale i název Opera či Opera Mini zůstává nadále stejný.

Jelikož to je poněkud matoucí, upřesněme si, že Opera Software AS je firma, kterou za ~600 miliónů dolarů loni koupili Číňané a která zahrnuje klientskou část. Změna názvu Opera Software ASA přichází právě proto, že s koupí byla do Číny prodána i značka Opera, změna názvu na Otello se tak týká jen věcí, které zůstaly v původním norském držení.