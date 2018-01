 »   »  Opožděně, ale přece vyšel Linux 4.15

Jan Fikar

Včera Linus Torvalds vydal kernel 4.15 s názvem Fearless Coyote, který se kvůli chybám Spectre a Meltdown opozdil o dva týdny. I tak některé věci zbývá ještě dořešit (ARM, Spectre v1). Retpoline záplata pro Spectre v2 vyžaduje podporu GCC, pokud takové GCC ještě nemáte, cat /sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/spectre_v2 ukáže Vulnerable: Minimal generic ASM retpoline. To znamená, že jen kód jádra v assembleru je zatím ošetřený Retpoline.

Zbytek oprav je „nudný“ a Linus by si přál nudný také kernel 4.16, protože jak říká: „Because boring really is good“.

(zdroj: phoronix)