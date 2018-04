 »   »  Oprava jádra pro menší spotřebu AMD procesorů v klidu

Jan Fikar

Vývojář AMD Yazen Ghannam si všiml, že jádro používá pro procesory AMD ve funkci play_dead() instrukci MWAIT . Funkce play_dead() by měla sestoupit do nejhlubšího C stavu, ale MWAIT na AMD sestoupí jen do C1.

Jednoduchá oprava použije na procesorech AMD místo MWAIT rutinu CPUIDLE , která sestoupí do nejhlubšího C stavu podle firmware. V případě nedostupnosti CPUIDLE se použije instrukce HALT .

Oprava by se měla objevit v jádře 4.17 spolu s jinou opravou zaměřenou na snížení spotřeby CPU v klidu. Jelikož je oprava pro procesory AMD triviální, dostane se zřejmě i dříve do ostatních stabilních jader.

(zdroj: phoronix)