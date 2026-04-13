Root.cz  »  Linux

Opravena zranitelnost v jádře, byla tam tři roky

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tučňáci tučňák Tux penguins Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Těsně před vydáním nového jádra 7.0 se objevila oprava kódu pro certifikáty X.509. Lokální útočník s nízkými oprávněními může speciálně upraveným certifikátem, který pošle do jádra pomocí keyrings , způsobit chybu typu přístupu mimo hranice (out-of-bounds access).

Toho je možné teoreticky zneužít ke spuštění libovolného kódu, pádu jádra a jiným nekalým věcem. Existuje proof-of-concept, nebyl však zveřejněn. Zranitelná jsou totiž všechna jádra od 6.4 v roce 2023 až po 6.19. Kromě jádra 7.0 budou opravena také všechna LTS jádra 6.6, 6.12, 6.18 a 6.19.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Dále u nás najdete

