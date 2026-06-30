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Opravná verze KDE Plasma 6.7.2 řeší padání KWin a video ve Chromiu

David Ježek
Včera
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KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0
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Jak jme avizovali již na konci týdne, je tu již druhá aktualizace Plasmy řady 6.7. Ta přináší několik důležitých oprav řešících způsoby, jakými se umí Plasma dostat k pádu kompozitoru KWin. Vedle toho tvůrci přichystali kód, který vylepšuje přehrávání videí ve webových prohlížečích typu Chromium.

Plasma 6.7.2 tak řeší například padání KWin v souvislosti s variabilní snímkovou frekvencí prostředí u vícemonitorových konfigurací, stejně jako možné padání při běhu KDE Info Centeru, chce-li uživatel zobrazit informace o vybraných GPU Nvidia. U Chromia jde o řešení nakládání s buffery, ale jinak v nové Plasmě nechybí ani specifické opravy pro běh s GPU od AMD, opravy režimu Big Screen a další. Více v přehledu na domovském webu projektu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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