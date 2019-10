 »   »  Oracle pořádá meetupy o chatbotech a o projektech Oracle Labs

Lada Dobias

Ve středu 16. října 2019 od 16:00 je v budově Oracle v Praze – Jinonicích meetup s názvem: Oracle Digital Assistant – how to build your first chatbots application. Přineste si notebook a dobrou náladu. Více info a přihlášení na meetup.com.

Další středu 23. října 2019 od 18:00 je tamtéž meetup: Oracle Labs – Live for the Code. Budou představeny projekty Oracle Labs, na kterých se pracuje i v České republice – Oracle Labs Data Studio a GraalVM. Přihlášky na meetup.com. Vstup je zdarma. Ještě je volných několik míst. Občerstvení zajištěno.