Orange Pi 5B s eMMC místo M.2 slotu pro NVMe

Autor: Shenzhen Xunlong

Shenzhen Xunlong Software Co. vydalo pozměněný jednodeskový počítač Orange Pi 5B. To se od v loni vydaného Orange Pi 5 liší eMMC místo M.2 slotu pro NVMe. Jinak je stejný procesor RK3588S (4× Cortex-A76 2,4 GHz + 4× Cortex-A55 1,8 GHz). Stejné paměti LPDDR4/4× od 4, 8 a 16 GB. Je zmiňováno ještě 32 GB, to však zatím není k prodeji.





Nové eMMC má velikosti 32 , 64, 128 a 256 GB. Nově na 5B je i WiFi 6 a Bluetooth 5.0 s BLE. Podporován je vlastní Linux Orange Pi OS(Droid), Armbian, Debian, Ubuntu a Android 12, stejně jako u modelu 5 bez B. Cena na Aliexpresu pro 4 GB RAM a 32 GB eMMC začíná na 2700 korunách včetně dopravy.





(zdroj: cnx-software)