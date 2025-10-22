Root.cz  »  Bastlírna  »  Orange Pi 6 Plus má 12jádrový procesor, dva 5Gb ethernety a až 64 GB RAM

Orange Pi 6 Plus má 12jádrový procesor, dva 5Gb ethernety a až 64 GB RAM

Petr Krčmář
Dnes
14 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Řada jednodeskových počítačů Orange Pi zahrnuje širokou škálu modelů s čipy založenými na architektuře ARM. Zatímco většina z nich je navržena tak, aby konkurovala hardwaru Raspberry Pi v segmentu základních modelů, nový Orange Pi 6 Plus má vlastnosti, díky nimž se jeví spíše jako konkurent řady malých stolních počítačů.

Deska má rozměry 115 × 100 mm a je vybavena 12jádrovým procesorem s výkonem AI až 45 TOPS (Tera Operations Per Second), podporou až 64 GB paměti LPDDR5–5500 s 128bitovou šířkou pásma, dvěma sloty M.2 2280 s podporou úložiště PCIe NVMe, konektorem M.2 2230, bezdrátovou síťovou kartou a dvěma 5gigabitovými ethernetovými porty.

Na desce je umístěn procesor Cix CD8180/CD8160, který obsahuje:

  • 4 × ARM Cortex-A720 CPU na 2,8 GHz, 
  • 4 × ARM Cortex-A720 CPU na 2,4 GHz,
  • 4 × ARM Cortex-A520 CPU na 1.8 GHz,
  • grafiku Arm Immortalis-G720 MC10,
  • 30 TOPS NPU.

Na základní desku jsou připájeny čtyři paměťové čipy a Orange Pi plánuje nabídnout modely s celkovou pamětí 16 GB, 32 GB nebo 64 GB (4 × 4 GB, 4 × 8 GB nebo 4 × 16 GB). Ceny by měly začínat na 199 dolarech za model s 16 GB RAM nebo 249 dolarech za model s 32 GB. Nakupovat je možné na oficiálním prodejním kanále na Aliexpressu nebo na Amazonu

Vstoupit do diskuse (14 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu