Organizátoři komunitního setkání CSNOG 2021 vyhlašují Call for Abstracts

Autor: CZ.NIC

Pořadatelé čtvrtého ročníku komunitního setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2021 dnes vyhlásili Call for Abstracts. Zájemci o vystoupení mohou své abstrakty přihlašovat do 31. srpna, a to na webu akce. Programová komise v čele s novým předsedou, kterým byl zvolen Ondřej Caletka, uvítá příspěvky zaměřené na správu sítí, infrastrukturu nebo bezpečnost.

Hlavní program setkání má na starosti nezávislá programová komise složená z respektovaných osobností z oboru. Od začátku stál v jejím čele Sergey Myasoedov, kterého letos vystřídal dosavadní člen komise Ondřej Caletka působící v mezinárodní organizaci RIPE NCC. Dříve působil Ondřej Caletka jako správce a vývojář v akademickém sdružení CESNET.

„Rád bych tímto poděkoval Sergeyovi za práci, kterou dosud ve své funkci odváděl, a jsem rád, že nás zcela neopouští a bude i nadále působit jako člen programové komise. Věřím, že se podaří navázat na předchozí ročníky a sestavit zajímavý program, jenž bude přínosem pro celou komunitu v České i Slovenské republice,“ uvádí Ondřej Caletka, předseda programové komise CSNOG 2021. „Rád bych jménem členů komise vyzval všechny odborníky na správu sítí, ať už ze soukromé, státní či akademické sféry, aby se nám přihlásili a prostřednictvím svých příspěvků se podělili o své poznatky vedoucí k rozvoji síťařského odvětví v obou zemích.“

Organizátory akce CSNOG 2021 jsou sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Zdroj: tisková zpráva