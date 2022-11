Organizátoři mezinárodní konference Peering Days spustili registraci

Autor: Marko Iglić

Správci sítí, provozovatelé peeringových uzlů nebo zástupci majitelů datacenter z celého světa se již mohou registrovat na tradiční, v pořadí již 10., konferenci Peering Days. Ta se uskuteční příští rok v březnu (28. až 30. března) v bulharské Sofii. Tuto již tradiční akci, na kterou každý rok přijedou stovky účastníků, připravují opět zástupci peeringových uzlů z Česka (CZ.NIC), Maďarska (BIX) a Rakouska (VIX), lokálním hostitelem je tentokrát bulharský BIX.BG.