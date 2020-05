 »   »  Organizátoři setkání českých a slovenských síťařů CSNOG 2020 vyhlásili Call for Abstracts

Organizátoři třetího ročníku komunitního setkání českých a slovenských síťových specialistů CSNOG 2020 vyhlásili Call for Abstracts. Programový výbor této akce uvítá příspěvky zaměřené na správu sítí, infrastrukturu nebo bezpečnost. Zájemci o vystoupení mohou své abstrakty přihlašovat do 15. června, a to přímo na webu akce.

Hlavním cílem setkání komunity CSNOG je umožnit odborníkům na internetové sítě reflektovat aktuální problémy a témata spojená se síťováním a sdílet zkušenosti a praktická řešení, která mohou zvýšit kvalitu sítí v Česku a na Slovensku. Pořadateli akce CSNOG 2020 jsou sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET. Více na webu CSNOG 2020 nebo tiskové zprávě.

Podívejte se na obrázky z předchozího ročníku: