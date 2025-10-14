Root.cz  »  Akce  »  Oslava 30 let OpenBSD

Oslava 30 let OpenBSD

OpenBSD

Když se mi v roce 1997 nabourali do linuxového serveru, tak jsem přešel k FreeBSD. Později v roce 2002 jsem se posunul ještě dál k OpenBSD a u něho jsem zůstal. Postupně jsem nasadil OpenBSD na svoje servery i notebooky.

Ať už je pro vás klíčová kybernetická bezpečnost, nebo se zajímáte o Unix, GNU a Linux, pořádáme neformální setkání mezi lidmi, pro které je důležitá bezpečnost a baví je unixová kultura.

Oslava 30 let OpenBSD proběhne ve čtvrtek 16. října 2025 od 17 hodin v CGI, Praze - Stodůlkách. Účast je zdarma, jen se prosím registrujte.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

