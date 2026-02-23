Root.cz  »  Akce  »  OSSConf 2026 proběhne od 1. do 3. července v Žilině

OSSConf 2026 proběhne od 1. do 3. července v Žilině

Pavel Stříž
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Žilinská univerzita v Žiline Autor: Žilinská univerzita v Žiline

V Žilině se ve dnech 1. až 3. července 2026 uskuteční čtrnáctý ročník konference OSSConf.

Zaměřuje se především na osvětu mezi vývojáři a učiteli: otevřený software, otevřená data i otevřený hardware. Organizátoři publikují sborník z došlých příspěvků. Vedle přednášek probíhají i workshopy v učebnách s PC. Součástí akce bývá také Missing Maps Mapathon.

Akce je zdarma, se symbolickým vložným na občerstvení. Můžete se těšit na neformální a přátelskou atmosféru, večerní posezení u guláše s napečenými dobrotami je už tradicí.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Pavel Stříž

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI