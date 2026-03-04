Ovladač ATI R300 pro prehistorické Radeony - Pavel Ondračka pokračuje i v roce 2026

I v roce 2026 dojde na novinky v ovladači ATI R300, který pohání historické Radeony z éry před AMD. Řada R300 je na světě už téměř čtvrt století, ale to nebrání Pavlu Ondračkovi pokračovat v udržování její podpory. Činil tak v letech minulých, minimálně jsme psali o 2022, 2023, 2024, 2025, a tak je na řadě i letošek, jak si všímá Phoronix.
Nově Pavel spravil podporu occlusion query, z čehož budou těžit Radeony od R300 po R500. Pavel v merge requestu dodává, že pokus o opravu tu byl už v roce 2012, ale byl revertován, neb rozbíjel HyperZ. Nový přístup prochází testy, není tak architektonicky agresivní, Pavel vše otestoval v obvyklých aplikacích jako Unigine, Lightsmark, plus nějaké WineD3D tituly. Půjde-li vše hladce, úprava se objeví v Mesa 26.1. Pavel pracuje i na dalších věcech jako opravě HyperZ pro velké povrchy.